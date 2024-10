El Valencia es colista de Liga. Después de su derrota contra Las Palmas, la afición ha explotado. Y Josep Pedrerol ha pedido más responsabilidad a los futbolistas. En el editorial de 'Jugones' de este martes les ha pedido que no se escondan "detrás de la pancarta contra Peter Lim".

"El Valencia se cae y la afición se harta. Y el dueño está desaparecido", reflexiona Josep.

"La situación del Valencia es complicada, muy complicada. La afición ha dicho basta, basta de Peter Lim", continúa con su editorial.

Pero lanza un aviso para los futbolistas: "Mestalla tiene que seguir apoyando hasta el final. El Valencia no puede bajar a segunda y los jugadores no pueden irse de rositas. Tienen que dar la cara, tienen que dejarse el alma en el campo. No vale esconderse tras la pancarta, no vale esconderse tras la pancarta contra Peter Lim".