"No voy a dejar el Real Madrid como un fracaso". Esas son las palabras de Eden Hazard cuando le preguntan por una posible marcha a corto plazo del conjunto blanco después de dos años de calvario con las lesiones, en los que no ha encontrado su nivel más óptimo.

"Solo quiero demostrar que estoy hecho para el Real Madrid. Los últimos dos años han sido difíciles. Estuve en Madrid sin estar realmente en Madrid", ha afirmado en declaraciones a 'Het Nieuwsblad'.

Hazard asegura que es "difícil de entender" lo que le ha ocurrido con las lesiones: "Hago todo lo posible para no lesionarme, trabajo duro en el gimnasio, lo cual es realmente aburrido, y luego a menudo sigue una nueva lesión. Mala suerte. Ojalá ese período haya quedado atrás, porque ya lo he pasado".

Por otro lado, se ha mostrado ilusionado con la llegada de Carlo Ancelotti al banquillo y ha desvelado que han intercambiado mensajes: "Me dijo que está muy contento de volver a ser entrenador del Real Madrid, pero que ya tendremos tiempo para hablar más tarde".

"Me deseó suerte en la Eurocopa. No tuve que preguntarle a Mertens cómo es Carlo Ancelotti, porque todavía hay muchos jugadores en el Madrid que lo recuerdan de su anterior etapa. Todos dicen que Ancelotti es fantástico. Una buena persona que sabe jugar y liderar un grupo. La temporada pasada, el Real no ganó nada, la próxima temporada queremos vengarnos", ha finalizado.