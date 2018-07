Dybala, con un pie fuera de la Juventus y en la órbita del Real Madrid, según la prensa italiana

"Dybala ruge" titula el periódico 'Tuttosport', diario referente de la información juventina. Desde Italia ven con un pie fuera de la 'La Vecchia Signora' a su estrella, y apuntan que es debido a un cambio en el sistema de juego y a sus continuas sustituciones.

Pero este culebrón no es de ahora. "Algo le preocupa. Hace cuatro o cinco semanas que veo a Dybala con otra cara. Ya no sonríe y todo el mundo sabe que es un chico muy alegre", comentó el exjugador de Milán Gattuso, actual entrenador del Palermo.

Giuseppe Marotta, director deportivo de la Juventus, quiso frenar los rumores de su salida afirmando que se produciría una reunión con los representantes del jugador a finales de febrero, encuentro que aún no se ha producido.

Guiños al Real Madrid

Con esta situación, al jugador no le preocupa hacer guiños al conjunto blanco. El argentino dio a 'Me gusta' en una foto de Cristiano Ronaldo en redes sociales tras el encuentro de ida de los octavos de final frente al Nápoles. En el partido frente al Eibar, que Ronaldo no jugó, también hizo lo mismo en el mensaje que mando Ronaldo para apoyar a sus compañeros.