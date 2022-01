Emanuel Mammana, central argentino que está cerca de regresar a River Plate, ha habladn en Radio La Red sobre su intento de suicidio. El zaguero perdió a sus padres y en un momento de su vida casi se tira a las vías de un tren.

"Los que han perdido a sus padres saben lo duro que es. Tuve ganas de suicidarme, y casi hago una locura", afirma.

Luego, cuenta cómo fue todo: "Fui solo a coger el tren, tras dos meses en los que no quería saber nada más. Vi que venía y como no tenía ganas de nada casi me tiro".

"Me agarraron del cuello, y me tiraron contra la pared. No sé quien es, pero se lo agradezco de corazón. Ahora tengo familia, e hijos", afirma.

Mammana prosigue: "Todo fue muy complicado. Dos o tres meses que me costaron mucho. River me ayudó. En casa lucharon mucho para que llegase aquí, y no podía tirarlo todo".

"Tenía que cumplir el sueño de mi papá. Él quería que llegase a Primera", sentencia.