En 'El Chiringuito' vivieron un intenso debate tras el Atlético de Madrid - FC Barcelona, en especial con el partido de Leo Messi, que fue decisivo en la victoria de su equipo en el Wanda Metropolitano.

Para Edu Aguirre, Messi no es el mejor futbolista de la historia, algo que no es así para Cristóbal Soria. "Las Champions dentro de dos días son en blanco y negro, no se le puede poner ni un punto ni una coma a Messi. El que diga lo contrario se está desacreditando", defiende Soria.

"Messi ha sido muy bueno, ha decidido, pero no te compro que sea el mejor de la historia... pero una Champions en ocho años", argumenta Aguirre.