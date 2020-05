Ezequiel Garay ha dicho 'basta'. El central del Valencia, a través de un durísimo comunicado, ha cargado contra la "campaña de desprestigio" del club hacia él a vueltas de su renovación, y de "un ERTE de reducción de jornada estando de baja médica".

"Personas de mi club tienen la intención de desacreditarme como profesional y como persona. Me da mucha pena llegar a esto, pero tengo que hacerlo. Habría sido más fácil dejar que mis abogados hicieran un comunicado y yo lo publicase, pero en la vida hay que ir de frente", dijo en Instagram.

Garay cuenta cómo empezó todo: "Se filtra una noticia de que he rechazado 2,7 millones de euros netos, algo que es falso. Dan a entender que soy yo el que no quiero seguir, y es mentira. El 2 de julio de 2019 mel llega, a través de mi representante, una oferta muy inferior a esa".

"Todo cambia en la Supercopa"

"En agosto empieza a haber inestabilidad que afecta a jugadores y a Marcelino. Comunico a esta persona que prefiero que las aguas se calmen, pero que sí quiero renovar. Me hacen una oferta verbal y se llega a un acuerdo a la espera del contrato, pero todo cambia en la Supercopa", afirma Garay.

En ese momento, se le pidió que hablara con el presidente: "Cambian las condiciones pactadas, y comienzan las negociaciones para llegar a un nuevo acuerdo. También cambia el interlocutor. Con César Sánchez todo se queda paralizado y nunca se recibe una oferta nueva ni se valora la anterior".

El 1 de febrero, además, se lesiona: "Me someto a una operación de rodilla, y tanto Celades como el director deportivo me dicen que me van a renovar. Me dan la baja federativa para poder fichar a otro jugador y yo accedí. Luego, pregunto qué pasará con mi renovación y la respuesta es silencio".

"Me metieron en un ERTE estando de baja médica"

"Y como trabajador voy a defender mis derechos. Los que se han visto alterados aprovechando la situación de la pandemia por parte del club. Quise colaborar con la reducción de mi salario, pero no se admitió porque querían una mayor. Me metieron en un ERTE de reducción de jornada estando de baja médica", dice.

Garay ve "injusto" que se diga que no se quiere quedar "por dinero": "No entiendo esa forma de actuar hacia mí. Como jugador gustaré más o menos, pero es injusto que se quiera hacer ver que no me quedo por dinero cuando el día en que fiché por el Valencia rechacé una oferta bastante más voluminosa".

"Quiero decir alto y claro que siempre he querido y quiero quedarme en el Valencia. Aquí he hecho lo que más me gusta, que es alcanzar retos, conocer a gente maravillosa y vivir los peores y mejores momentos con la afición. He sido feliz y quiero seguir siéndolo, pero no depende de mí y a la vista está", concluye.