Megan Rapinoe ha vuelto a denunciar las desigualdades que existen en su país, Estados Unidos, con unas críticas durísimas que han provocado infinidad de reacciones en redes sociales.

"Tenemos una comprensión tan pequeña y una visión estrecha incluso de lo que es la historia de Estados Unidos, que, si realmente lo piensas, es bastante asqueroso en muchos sentidos. Es bastante destructivo, violento y odioso en muchos sentidos", ha expresado la jugadora.

Aunque asegura que ella "es una privilegiada", denuncia que sí recibe discriminación con respecto a su salario. "Ya sea se trate de los derechos de los homosexuales o los derechos salariales o la equidad de las mujeres, también soy increíblemente privilegiada, así que siento que es una responsabilidad o una forma de equilibrar mi privilegio", dice Rapinoe en una charla en Instagram.

"Intento dedicar menos tiempo explicando a las personas a cargo sobre los problemas que quiero cambiar y más con las personas que están trabajando para desmantelarlos. Me acelera demasiado, así que trato de concentrarme en las personas que están trabajando en soluciones y que me van a desafiar, no solo con las personas con ideas afines", detalla la delantera.

Cree que la sociedad en Estados Unidos necesita un cambio radical: "Particularmente para la gente blanca, realmente creo que depende de nosotros ceder ante el liderazgo de las personas que están marginadas y tradicionalmente excluidas de todas estas historias, no solo para liderar sino para completar la historia".