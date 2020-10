Romelu Lukaku no lo ha tenido siempre todo tan fácil. El delantero del Inter de Milán, en un evento organizado por 'La Gazzetta dello Sport', ha confirmado que tuvo una durísima infancia en la cual sus padres tuvieron que hacer muchos sacrificios tanto por él como por su hermano.

Entre ellos, el de no comer: "Mis padres no cenaban para que mi hermano y yo pudiéramos hacerlo. Mi madre no tenía dinero, trabajaba en restaurantes y los dos íbamos con ella después de los partidos".

"Pasamos años complicados. La diagnosticaron diabetes cuando mi padre dejó de ser jugador profesional. Yo tenía unos 6 años", cuenta Lukaku.

El belga se muestra eternamente agradecido a su madre: "Quiero hacer las cosas bien con ella. Cuando marco hago una 'A' con la mano para dedicarle los goles. No sería quien soy sin ella".

También habla de su padre: "Me enseñó disciplina y mentalidad. Tener respeto por cada persona que ves, saludar, mirar a la gente a los ojos... son cosas simples, que me ayudan todos los días".

Además, Lukaku habló acerca de a quiénes habría querido conocer: "Mi sueño era conocer a Kobe Bryant. Y también a Mandela y al rapero Tupac".

Y ojo, por si alguna vez alguien se le encuentra en la videoconsola: "O juego al fútbol o a la PlayStation con mi hijo. Me gusta pinchar música, me relaja hacer mezclas en mi casa".