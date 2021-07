Gianluigi Donnarumma fue el gran héroe de Italia en la final de la Eurocopa, pero él no lo supo hasta que sus compañeros corrieron a abrazarle: "No había entendido nada...".

En 'Sky Italia' ha recordado la tanda de penaltis y el momento en el que pensaba que habían perdido la final: "Estaba ya en el suelo cuando falló Jorginho, pensé que habíamos perdido. Después de la parada, me fui caminando y controlé que el VAR diera el visto bueno para seguir, luego vi a mis compañeros correr hacia mí y ya me enteré de todo".

"En estos días hablaré de todo eso. Lo que puedo decir ahora, es que esos colores siempre serán parte de mí. Ahora disfruto de esta fiesta y a partir de mañana estaré de vacaciones", ha expresado el portero italiano.

Los fallos de Marcus Rashford, Jadon Sancho y Saka dieron la segunda Eurocopa de su historia para la selección italiana. Donnarumma fue el héroe, pero él ni lo sabía en un primer momento. Ahora ya se conoce por qué no celebró su parada en el penalti decisivo.

En Italia piden el Balón de Oro para el portero, cuyo fichaje por el Paris Saint-Germain deberá hacerse oficial en los próximos días: "Todavía no me di cuenta de todo lo que hemos hecho. Escucho hablar del Balón de Oro, pero sinceramente no pienso en eso".