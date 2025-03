Discusión entre Gattuso y un exjugador del Sevilla: "Tú tienes que respetar a la gente"

El actual entrenador del Hajduk Split tuvo un altercado con el exjugador Josko Jelicic en la televisión croata. "No quiero hablar contigo... si tú estás aquí no vuelve a hablar con la televisión", afirmó Gattuso.

El mítico centrocampista Gennaro Gattuso y ahora entrenador del equipo del Hajduk Split protagonizó una bronca en directo en la televisión croata encarándose con un exjugador del Sevilla en la temporada 1996-1997, Josko Jelicic, ahora comentarista de televisión.

El equipo del técnico italiano había perdió 3-0 ante Rijeka, una derrota que le costó perder el liderato en la liga de Croacia.

El enfado empezó cuando el italiano entró al programa en 'MaxSport1' e ignoró al comentarista, quien le había tendido la mano. El entrenador le negó el saludo y justo seguido añadió: "Tu hablas demasiado". Unas palabras que le sentaron muy mal al comentarista. "Tú juegas muy mal", le replicó.

La bronca fue a más entre los dos exjugadores, llegándose a encarar. "Tú tienes que tener respeto por las personas", se quejó el mítico centrocampista, apuntando con el dedo a Jelicic. Un gesto que no fue de su agrado y al que le respondió el croata: "No con la mano". El exentrenador del Valencia seguía con la controversia, olvidándose por un momento de la cámara. "Es mi estilo... Y ahora habla aquí de fútbol. Cara a cara", le desafiaba.

La discusión se zanjó con la advertencia del entrenador italiano de que no iba a volver: "No quiero hablar contigo... Si tú estás aquí no vuelve a hablar con la televisión. Eres mala persona".