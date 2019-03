Diego Simeone: "Si la afición se tiene que enfadar con alguien es conmigo"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, asumió este viernes las críticas por la eliminación en la Liga de Campeones en el 3-0 con la Juventus, que genera "dolor y amargura", y dijo que "si la afición se la tiene que agarrar con alguien" es con él, "responsable del equipo para todo".

"A la afición no tengo absolutamente nada que decirle. Simplemente agradecerle desde el primer día que llegué como futbolista hasta el día de hoy. En esta etapa como entrenador, las críticas tienen que estar, claro; si el responsable soy yo del equipo para todo. El responsable del partido del otro día soy yo. Si la afición se la tiene que agarrar con alguien es conmigo", valoró.

"Sé que estamos en un lugar donde la exposición es altísima. Un día hablan maravillas de vos, el otro la crítica es dura y de ninguna de la dos situaciones te tienes que sentir contento. Tienes que seguir tu camino, que es mejorar el equipo, intentar seguir creciendo y buscando objetivos que nos acerquen cada día a esto que nos sucede; que quedar fuera en octavos de final con la Juventus nos genera dolor y amargura, pero seguir compitiendo como siempre, con las armas que nos han permitido y nos permiten ocupar el lugar que tenemos", continuó el técnico tras el entrenamiento matutino.

"Desde mi lugar, las críticas hay que saber aceptarlas. No tengo ningún problema con ningún tipo de opinión. Y soy muy respetuoso con todas las críticas, porque muchas pueden tener razón y otras no", incidió Simeone, "jodido, amargado y con un duelo de horas que hay que tener", después de la "dura" derrota sufrida ante la Juventus.

"Me siento cuestionado todos los partidos, en cada partido que uno va a jugar, si sale bien, si sale mal, si tenía que haber hecho esto o lo otro... Está diariamente. No soy de las personas que piensan 'no tengo nada que demostrar porque ya demostré'. No. Para mí, en el fútbol hay que demostrar todos los días. Me cansó de decir que el fútbol es el día a día. Y este momento lo ejemplifica", dijo.

"Nadie nunca me regaló nada. Y todo lo que hemos logrado o no lo hicimos a base de trabajo, de esfuerzo, de superarnos, de saber aceptar las críticas y cuando vienen los elogios no cambiar. Y entender que el fútbol es muy dinámico, que es tan grande que tiene resultados improvisados y que te generan dolor, como el otro día".

A la vez, Simeone mantiene "una misma línea": "Seguir creciendo como club y mejorando como equipo. Una muestra clara de que estamos mejorando es que perder como perdimos obviamente molesta, irrita y genera debate, porque el crecimiento ha sido muy grande y como ha sido así las aspiraciones siempre son mayores".

"Es normal que el primer o segundo día te duela. Si no te duele sería feo. Pero esto es un juego. Esto continúa. Estamos en una Liga donde estamos compitiendo muy bien y necesitamos seguir insertados entre estas dos potencias que son Real Madrid y Barcelona. Ojalá que podamos estar ahí hasta final de temporada. Esa es nuestra ilusión y necesidad. No nos va a cambiar absolutamente nada la perspectiva de lo que siempre buscamos", dijo.

Ya enfoca a la visita de este sábado al Athletic Club en San Mamés: "Es un partido duro, difícil, contra un rival en algún punto hasta similar, no por los futbolistas, pero sí por el juego, al que presentó el otro día la Juventus.