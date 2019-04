Diego Costa: "Si no fui a la Selección por mi carácter no voy a volver porque no voy a cambiar"

RECONOCE TENER ILUSIÓN POR VOLVER AL ATLETI

Diego Costa, jugador de la Selección española, se ha mostrado contundente en sus palabras en relación a su ausencia en la pasada Eurocopa de Francia 2016. El hispano-brasileño ha dejado claro que si no fue a la Eurocopa por su carácter no va a volver a jugar con la Selección porque no va a cambiar.

Por otro lado, también ha mostrado su descontento por no haber podido cerrar su incorporación al Atlético de Madrid, una vuelta que según ha reconocido el jugador le "ilusionaba".