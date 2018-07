Deschamps: "Si llamar a Benzema es bueno para la selección francesa, lo haré"

Deschamps ha afirmado que Benzemá "sigue siendo uno de los mejores delanteros franceses" pese a estar apartado del equipo por el presunto chantaje con un vídeo sexual a su compañero de selección Valbuena.

En una entrevista concedida a 'Le Parisien', el seleccionador ha señalado que "solamente hago mis elecciones deportivas preguntándome si van en el interés del equipo de Francia". Dejó claro que no tiene motivos personales para que no vaya a la selección, citando a "otros jugadores" que realizaron "declaraciones inapropiadas" contra él y eso no fue motivo para dejarles fuera de la selección

Pese a que haya pasado tiempo, puede volver

Deschamps subrayó que "nada es imposible" y puso el ejemplo de Lassana Diarra: " Diarra estuvo cinco años sin venir y luego volvió. Nadie sabe lo que pasará mañana, no hay una fecha límite", declaró el entrenador francés.