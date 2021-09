Metido en el partido, en buena sintonía con sus compañeros, acertado en el pase y de cara a puerta... a Cristiano Ronaldo se le vio en plena forma en su redebut con el Manchester United en Old Trafford frente al Newcastle.

Dos tantos suyos ayudaron al cuadro 'red' a llevarse los tres puntos ante las 'urracas', aunque su labor, con 36 años y un extenso palmarés, van mucho más allá.

El luso ha desembarcado en el vestuario de los 'red devils' con el mismo hambre por ganar, tal y como confirmó Ole Gunnar Solskjaer, técnico del United, en rueda de prensa.

"Cristiano levanta a todos, hace que todos se concentren. Se exige a sí mismo, lo que luego exigirá a sus compañeros de equipo y a nosotros", explicó el noruego, que también confirmó que el propio 'CR7' había arengado a sus jugadores la noche anterior al encuentro.

De hecho, este martes 'The Sun' publica el discurso íntegro del portugués a sus compañeros: "He vuelto al United por dos razones. La primera, porque amo el club. La segunda es porque adoro la mentalidad ganadora que se respira en este club. No he vuelto para ser una animadora. Tíos, si queréis triunfar, necesitáis amar este club desde lo más profundo de vuestro corazón. Tenéis que comer, dormir y pelear pensando en el club".

"Juguéis o no juguéis, tenéis que apoyar a los compañeros y dar el 100% por el club. Yo estoy aquí para ganar y nada más. Para darnos alegrías. Yo quiero ser feliz ¿y vosotros? Todos sois jugadores increíbles y yo creo en vosotros. Si no, no hubiera vuelto. La gente nos apoyará si damos lo mejor de nosotros", añadió en segundo término.

"Solo quiero crear una mentalidad ganadora, así, cuando me retire algún día, esta mentalidad ganadora permanecerá y este grupo de jugadores dominarán el fútbol como hicimos en el pasado. Yo voy a dar lo mejor por el equipo pero necesito vuestro apoyo. ¿Estáis listos para luchar y para dejaros todo en el campo?", zanjó Cristiano.