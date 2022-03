Andriy Shevchenko es el futbolista más importante de la historia de Ucrania. Un referente absoluto en el país. Ha hablado en 'Sky Sports' y sus gestos demuestran la desesperación del pueblo ucraniano, que sigue defendiéndose de la invasión por parte de Vladimir Putin.

"Estoy muy orgulloso de ser ucraniano. Luchamos por nuestra libertad", dice muy emocionado, con lágrimas en los ojos. Y es que su situación, como la de otros muchos ucranianos, es desesperada. Su familia sigue en Kiev, en plena guerra.

Shevchenko ha intentado sacarlos de allí, pero se niega. Se trata de su madre y so hermana. "La respuesta es no, me dicen que quieren estar allí", cuenta el mítico delantero.

"Pelear por nuestra nación. Están pasando cosas terribles. La gente muere, los niños mueren... misiles apuntando a nuestras casas", dice muy emocionado, casi sin poder hablar.

Y hace un llamamiento al mundo: "Necesitamos parar esta guerra". El ucraniano no puede evitar emocionarse al hablar de lo que está ocurriendo a su país, de donde su familia no quiere salir.