John Barnes, uno de los jugadores más emblemáticos de la historia reciente del Liverpool, ha denunciado el racismo que hay en el fútbol inglés, en especial en las altas esferas. El jugador, que jugó de rojo entre 1987 y 1997, ha realizado sus declaraciones en 'PlayOJO', que a su vez han sido recogidas por 'Daily Mail', y en la que pone de ejemplo a Jurgen Klopp.

"Si Klopp fuese negro le habrían echado en sus dos primeros años. ¿Fueron exitosas esas temporadas, en las que estuvo a 25 puntos de la cabeza? En diferentes circunstancias habría perdido su trabajo", afirma Barnes.

Barnes va un paso más allá: "Si fuera inglés también le habrían echado. Aquí es donde entra en juego la discriminación. Es extraño, hay personas discriminadas en este fútbol y al más alto nivel. De los seis mejores equipos, salvo Lampard, ninguno tiene un entrenador blanco e inglés. Y Lampard es por su vínculo con el Chelsea, pero en otras circunstancias..."

"No es solo cosa de los entrenadores de fútbol que son negros, es algo más amplio. ¿Cuántos gerentes negros hay en los escalones más altos de la industria? ¿De cualquier industria? El fútbol no es diferente, hasta que no abordemos y cambiemos nuestra percepción de la sociedad...", cuenta Barnes.

Jurgen Klopp llegó al Liverpool en 2015, y sus primeras temporadas fueron de 'preparación' para lo que estaba por llegar. Tras coger a los 'reds', les llevó a una final de Europa League y de ahí a lo más alto del fútbol europeo.

Tras la final de Champions League perdida en 2018 ante el Real Madrid, en 2019 la ganaron ante el Tottenham. Este 2020, se han proclamado campeones de la Premier League.