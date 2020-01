Denis Suárez ha estallado en redes sociales con el 'Daily Mail'. El medio inglés publicó y redeó una noticia acerca de un robo en la casa del gallego y del que finalmente se fueron con las manos vacías, al no encontrar, según ellos, "nada de valor".

Ante eso, el jugador del Celta de Vigo estalló en su Twitter: "¿Qué clase de periodismo hacéis? Es lamentable, mostrad un poco más de respeto".

What kind of journalism are you? regrettable. Show a little respect @MailSport https://t.co/gU2Ie0ryxN — Denis Suarez (@DenisSuarez6) January 4, 2020

Según el medio, el jugador estaba con su novia en una fiesta cuando entraron a robar en su casa el día de Nochevieja. Posteriormente agregaron que no encontraron nada de valor y que por ello no se llevaron nada.

Denis Suárez jugó media temporada en el Arsenal, equipo en el que no tuvo continuidad y en el que no pudo demostrar el nivel mostrado en equipos como Sevilla y Villarreal. Tras no contar para Ernesto Valverde puso rumbo al Celta de Vigo.

De momento, en Balaídos no está cumpliendo con las expectativas, en parte también por un Celta que no está siendo capaz de disfrutar de un buen número de victorias en esta Liga.