El exfutbolista español David Villa se ha defendido de las acusaciones de acoso sexual de una exempleada del New York City. Y lo ha hecho a través de un vídeo en el que ha asegurado que es "totalmente falso".

"Estoy en estado de shock. Obviamente que es totalmente falso. No me entra en la cabeza que alguien pueda pensar algo así de mí, que me conoce. Yo no he hecho nada. Tengo la conciencia muy tranquila. Deseo y espero que pronto se acabe todo esto", afirma el que fuera campeón del mundo con España en 2010.

"Tengo una trayectoria en clubes en la selección donde he trabajado con más de mil jugadores, trabajadores del club, muchas mujeres también que hemos compartido trabajo. Nadie ha tenido ninguna queja mía en diferentes clubes y en diferentes países", expresa.

Estamos tristes por la situación que estamos viviendo. Creo que para nada nos la merecemos. Está fuera de nuestro control y es increíble que nos esté pasando. Me parece una pesadilla. Por otro lado también estamos tranquilos porque yo no he hecho nada", asegura.

"No me puedo creer que una acusación así falsa se empiece a divulgar y hacer más grande. Te sientes un poco indefenso con esta situación. Me parece una pesadilla. Pido a la gente que confíe en mí, que se aclare algún día y pueda descansar tranquilo, señala.

La joven publicó en mensaje en sus redes sociales acusando a Villa de este presunto acoso sexual. "Pensé que estaba teniendo la oportunidad de mi vida cuando obtuve unas prácticas. Lo que obtuve fue que David Villa me tocaba cada día y mis jefes pensaban que era un gran material cómico. Las mujeres lo suficientemente valientes como para contar sus historias en voz alta son mis heroínas. Algún día. Garantizo que si alguien mencionara mi nombre a David Villa, no sabría quién soy. Nunca me llamó por mi nombre. Raramente pasaba un día sin que él me agarrara o me acosara verbalmente, pero nunca se molestó en aprender mi nombre", escribió.