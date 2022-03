Leo Messi ha sido uno de los futbolistas del París Saint-Germain más criticados y puestos en duda tras la eliminación de su equipo ante el Real Madrid en los octavos de final de la UEFA Champions League. Dani Alves, compañero del astro argentino durante muchos años en el FC Barcelona, ha querido analizar su situación actual en el conjunto parisino.

"Para mí no está disfrutando. Leo está desubicado ahí", reconoció contundentemente el lateral derecho en una entrevista concedida al programa 'Diarios de bicicleta' del medio 'ESPN'.

Además, el veterano jugador brasileño ha reconocido que Messi fue uno de los jugadores que trató de retenerle cuando decidió abandonar el Barça para fichar por la Juventus: "Leo me decía que dónde iba a estar mejor que en el Barça. Y yo lo comprobé, no hay mejor lugar que aquí. Inclusive cuando salió que él se iba yo le mandé el mismo mensaje que él me dijo a mí".".

Aunque no ve imposible la vuelta del '10' a la Ciudad Condal, es consciente de que, en estos momentos, es muy difícil. Pero expresa abiertamente su deseo con respecto al argentino: "Por equis razón no está y ojalá pueda volver. No sé, pero si viene, que venga conmigo aquí, para disfrutar por lo menos un poquito más de todo eso".

"Toda la gente que se va de aquí se arrepiente, todo el mundo. Algunos dirán que no, porque no les gusta perder, pero toda la gente que se va se arrepiente, porque mejor que aquí no van a estar en ningún lado", concluyó Alves.