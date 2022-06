Dani Alves se despide del Barça. Su segundo adiós... y éste el definitivo. Al menos como futbolista. El lateral brasileño pone fin a su segunda etapa en el club azulgrana. Regresó con 38 años, pero apenas tuvo protagonismo esta temporada.

"Ahora si llego la hora de nuestra despedida. Fueron más de 8 años dedicados a ese club a esos colores y a esa casa… pero como todo en la vida, los años pasan, los caminos se desvían y las historias son escritas por algún momento en lugares distintos", ha escrito en sus redes sociales.

"Intentaron despedirme pero no pudieron hacerlo, pues ustedes no pueden imaginar, o sí, lo resistente y resiliente que soy. Pasaron otros muchos años hasta que el fútbol y la vida que como siempre, son muy agradecidos con aquellos que les respectan, decidieron darme la oportunidad de volver aquí para poder decir adiós", dice.

Y se acuerda de todos los que le han acompañado en esta aventura: "Me gustaría agradecer también a todo el staff por la oportunidad que me dieron de volver a este Club y poder vestir otra vez esa camiseta tan maravillosa, no sabe lo feliz que soy…. Ojalá no echen de menos mis locuras y mi felicidad diaria".

Son 23 los títulos que ha logrado el brasileño como azulgrana. Y una segunda etapa en la que regresó para aportar a una plantilla joven su veteranía. Ahora abandona el club con el objetivo de nuevos retos: "Un león, aunque tenga 39 años, continúa siendo un 'good crazy león'".