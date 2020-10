En la lista de candidatos al mejor once histórico del fútbol no aparece Dani Alves. Una decisión que ha llamado mucho la atención y que ha provocado extensos debates en medios de comunicación y redes sociales.

Y ante tanto debate, el propio Alves ha salido al paso. Ha reaccionado en su Twitter con una crítica directa para el Balón de Oro: "Los títulos individuales inspiran creación de personas egoístas... No me molesta nada no esta en listas individuales. ¡No vivo para eso!".

Y ha sentenciado con una frase muy contundente. "Mi legado es solo inspirar personas a soñar sus sueños", afirma el futbolista del Sao Paulo, que durante su etapa en el FC Barcelona ganó todos los títulos de clubes posibles.

Otros brasileños sí están nominados a este galardón en el puesto de lateral derecho: Cafú, Carlos Alberto, Djalma Santos. No así un Dani Alves que muchos siguen considerando como uno de los mejores defensas de la historia. Pero ya saben, él huye de los premios individuales.

'France Football' ha hecho oficial la lista de los jugadores que optan a este once histórico y en ella se encuentran dos españoles: Iker Casillas y Sergio Ramos. El próximo 12 de octubre se anunciarán los centrocampistas y delanteros.