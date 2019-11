Cristóbal Soria no pudo contener la emoción en 'El Chiringuito' tras la victoria del Sevilla ante el Betis en el Benito Villamarín. El tertuliano cogió el micrófono y se fue directo al despacho de Josep Pedrerol.

¿Qué guarda el director y presentador de 'El Chiringuito'? Soria lo desveló. Un autobús del Betis en miniatura se encuentra en la mesa de Pedrerol. El momentazo desató las risas en el plató del programa.

"Por cierto, me voy a sentar en tu mesa Pedrerol, que no me he sentado nunca", concluyó Soria.