Georginio Wijnaldum no se siente a gusto en el PSG. No ha logrado adaptarse al club ni a la ciudad y estaría deseando volver a la Premier League tras su paso por el Liverpool.

Como apunta desde Francia el diario 'L´Équipe', el club que estaría más cerca de hacerse, en este caso, con la cesión del mediocentro holandés es el Newscatle United, recién comprado por un Fondo de Inversión de Arabia Saudí y que hará una gran inversión en fichajes este invierno para tratar de salvar la categoría.

El PSG no está dispuesto a venderle pero parece que sí que verían con buenos ojos una cesión hasta final de temporada. Además, algo que favorece que el jugador salga es que no es imprescindible para los planes de su entrenador, Mauricio Pochettino. En Francia se cuestionan la relación que hay entre ambos y apuntan a que el técnico argentino ya habría dado el 'OK' a la marcha del futbolista en enero.

Hasta la fecha, Wijnaldum ha disputado 22 partidos y solo 12 como titular. Jugadores como Marco Verratti, Leandro Paredes o incluso Ander Herrera están siendo más importantes esta temporada para su entrenador.