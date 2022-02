Toni Kroos mostró su opinión sin pelos en la lengua, como suele ser habitual, pero esta vez acerca del conflicto entre Ucrania y Rusia. Después de la victoria por 0-1 ante el Rayo Vallecano, con la que el cuadro blanco continúa liderando la Liga Santander, el alemán publicó un mensaje en sus redes sociales.

“Victoria importante”, señaló el mediocentro alemán en un tweet que publicó junto con dos fotos del encuentro. “Sin embargo”, continuó, “se ve una vez más lo poco importante que es el fútbol”. Kroos comparte banquillo con Luka Modric, que nació en un entorno de conflicto bélico y, por lo tanto, es conocedor de las penurias que provoca la guerra en los ciudadanos de a pie.

important victory, however, you see once again how unimportant football is. I would never have believed that such a thing is still possible today... my thoughts are with all the innocent victims of this war and those who are currently living in big fear. pic.twitter.com/2J1HfHDDrZ