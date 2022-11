Complicado va a ser ver de nuevo a Cristiano Ronaldo con la camiseta del Manchester United. El luso, que realizó una entrevista en la que no tuvo precisamente buenas palabras para el club, está en Qatar para jugar el Mundial y todo hace indicar que no volverá a Old Trafford.

De momento, el club ha emitido un comunicado en su página web, que han compartido además a través de las redes sociales, en las que confirman que están tomando una decisión sobre Cristiano.

"Hemos iniciado los pasos para dar respuesta a la entrevista de Cristiano Ronaldo", empezaba el texto.

Y daban por cerrado el asunto hasta que tomen una decisión: "No haremos más comentarios hasta que el proceso concluya".

"Nuestro enfoque es prepararnos para lo que resta de temporada y continuar con lo que se está construyendo entre jugadores, técnicos y aficionados", dice el club.

Cristiano estuvo en el punto de mira en verano para salir del club. Después de un periodo estival convulso, el luso ha recibido en este periodo una multa y una sanción de dos semanas sin sueldo.

'Metro UK', diario británico, informa que el club ha castigado, tras sus palabras, con 1,5 millones de euros.

En dicha entrevista, entre otras cosas, Cristiano aseguró sentirse "traicionado" por el Manchester United.