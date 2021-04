Cambio radical en la Champions League a partir de la temporada que viene. Los goles ya no tendrán el mismo valor que han tenido siempre, valiendo doble en caso de empate fuera de casa. Aunque, so sí, con matices.

Según ha informado 'The Sun' este jueves, los goles fuera de casa ya no valdrán doble siempre y cuando se marquen en tiempo en prórroga. Es decir, los goles marcados entre el minuto 1 y el 90 del encuentro sí valdrán doble en caso de empate, pero no será así si el partido se marcha a la prórroga.

El valor doble de los goles en la Champions lleva presente desde el año 1965. 55 años después esta norma se modificará, lo que sin duda supondrá un importantísimo cambio en el mundo del fútbol.

Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ya criticó este valor doble de goles en las prórrogas. "No entiendo por qué el segundo partido, cuando uno juega fuera de casa, tiene más posibilidades que el que juega en casa porque tiene 30 minutos más para hacer un gol que vale más", afirmó en el año 2017.

"Todavía nadie me lo pudo explicar y creo que habría que buscar una solución. Obviamente, un gol es mucho en una eliminatoria tan igualada, detalló entonces. Ahora la UEFA parece haber escuchado al preparador argentino.