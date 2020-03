Cristiano Ronaldo no terminó ni mucho menos contento el partido que la Juventus jugó ante el Olympique de Lyon. Los franceses derrotaron a los italianos por 1-0 en un encuentro en el que los de Turín estuvieron especialmente flojos, y en que el portugués, en el descanso, criticó a sus compañeros.

En especial al centro del campo: "El mediocampo no acompaña, no nos dan suficiente apoyo. Estamos solos".

Dybala, presente, también compartía la visión del portugués: "Sí, están ahí pero no agarran la pelota".

Ronaldo saying to Dybala - “The midfielders don’t give us enough support, we are by ourselves....” pic.twitter.com/a2Ltx1WEiy