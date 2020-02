Neymar Jr estuvo a un paso de fichar por el Real Madrid, pero el Barcelona se interpuso en su camino. En mayo de 2013 el cuadro culé hizo oficial la llegada de la joven perla brasileña, llamado a convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo.

Compañeros en todas las categorías inferiores de la selección brasileña, Casemiro y Neymar comparten amistad desde hace años. El centrocampista del Real Madrid pasó por los micrófonos de 'El Transistor' y aseguró que "quería que Neymar fuera al Real Madrid". "Hablo todos los días con él, es un crack. No sé si quiere ir al Barcelona, eso se lo tenéis que preguntar a él", contestó el 14 blanco.

Casemiro no quiso comparar a su compatriota con Kylian Mbappé, la otra estrella del Paris Saint-Germain: "Son dos grandes jugadores, pero son muy diferentes". El galo es el futbolista más deseado en Chamartín, aunque su llegada, de momento, deberá esperar. Tiene contrato hasta 2022 y el club parisino no le dejará salir así como así.

Por otro lado, Casemiro no quiso entrar en polémicas con respecto a todo lo acontecido en el Barcelona durante los últimos días. "No sé lo que está pasando en Barcelona... Tengo allí un amigo, Arthur, pero no sé lo que pasa allí", expresó el mediocentro del Real Madrid, una de las piezas más importantes del esquema de Zinedine Zidane: "Todos somos importantes, unos juegan más que otros, pero todos somos importantes... Noto que llevo galones porque soy de los tres jugadores que más han jugado esta temporada... Yo quiero jugar, quiero seguir trabajando".