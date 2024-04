Casemiro se marchó del Real Madrid en el verano de 2022. Después de las Champions de las remontadas. No fue una decisión fácil, pero quería retos nuevos. Se lo ha contado a Edu Aguirre en una entrevista a 'El Chiringuito'.

Así explica su decisión: "Yo quería cosas nuevas, un reto nuevo. Ya había ganado todo. No fue fácil porque la gente no me dejó salir tan fácil. Pero lo tenía claro. El United se ha portado muy bien conmigo desde el primer día".

Su decisión llegó después de ganar la Champions: "Fue después de la Champions. Tenía una edad muy buena para tener la energía de seguir aprendiendo. A competir, a seguir creciendo... seguir querer ganando". Y así fue como se marchó a la Premier League.

Pero hubo un momento que dudó. Fue al ver a Carlo Ancelotti llorar en su despacho al conocer la noticia: "Sólo una vez tuve dudas de venir al United. Solo faltaba firmar. Y voy a hablar con Ancelotti y cuando entro a su despacho está llorando. Me dijo que me quería mucho y que no me fuera...".

Pero Casemiro ya tenía la decisión tomada: "Y ahí fue un momento en el que me di cuenta que mucha gente me quería mucho, pero ya había dado mi palabra".