No es fácil decir adiós a 451 goles en 438 partidos. No es fácil despedirse de tu referente en ataque durante casi una década, de alguien con una media de más de un gol por partido.

Eso le ha pasado al Real Madrid. Del adiós de Cristiano Ronaldo ya ha pasado una temporada y media, pero las heridas se siguen sufriendo todavía hoy. 2019 ha sido el primer año completo en el club blanco sin CR7, algo que se ha notado en el registro total de goles en el año.

Los 100 goles del equipo de Zidane se trata de la cifra más baja de la década, lejos de los 130 de 2010 y mucho más de los 178 goles de 2014. Esos 130 goles son el mínimo de goles que el Real Madrid sumó durante la 'era Cristiano' en un año natural.

¿Cuál es la clave de este descenso? Lo cierto es que no hay un solo culpable de esta situación. Benzema ha ganado en protagonismo notablemente, siendo la referencia en ataque del equipo y aumentando sus registros goleadores.

Sin embargo, el reparto que rodea al francés no ha sido tan regular. Bale intercala tramos brillantes con lesiones, Vinicius no encuentra inspiración de cara al gol, Hazard no ha conseguido ser regular también lastrado por las lesiones... Por no contar los fichajes como Jovic o Mariano, que no han dado lo que se esperaba.

Si seguimos desgranando estos datos, de los 25 máximos goleadores de LaLiga, solo encontramos a Benzema en esta lista. En esta temporada, ya suma cinco partidos sin marcar gol y el segundo máximo goleador tras el francés (12) es... Sergio Ramos (3 goles).

Muchos síntomas que acompañan a una enfermedad que no es otra que la falta de gol. Si lo comparamos con el Barça, el Real Madrid está a 14 goles de los azulgrana (47 contra 33). Eso sí, si en algo mejoran es en defensa a los culés (21 goles recibidos contra 12).

Con estos datos sobre la mesa, si en el Real Madrid pueden pedir algo en su carta a los Reyes Magos, seguramente sea gol, mucho gol. Ese gol que te permite luchar por los títulos y que hará olvidar la larga sombra de Cristiano Ronaldo.