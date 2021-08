"La gente está en un duelo que no ha hecho más que empezar". Ese fue uno de los mensajes que lanzó en 'El Chiringuito' Carme Barceló, analizando la marcha de Leo Messi del FC Barcelona. Cree la tertuliana que al argentino "le han echado".

"Es un dolor muy grande. Sobre todo después de verle decir yo no me quiero ir. Se ha puesto a llorar como una magdalena, no era nada preparado. Esos son sentimientos y eso se traslada a toda la afición, que lo está pasando fatal", ha expresado.

Barceló lo tiene claro: "A Messi no le han dejado quedarse". "Y eso la gente lo está llorando", continuó. La afición azulgrana acudió al Trofeo Joan Gamper para homenajear al argentino, al que aplaudió y ovacionó en el minuto 10 del partido.

"El fútbol es pasión, es amor. El fútbol es llorar, reír, gritar, emocionarse y abrazarse. La gente del Barça hoy está así. Con el corazón roto", finalizó la tertuliana de 'El Chiringuito'.

Messi se despidió del Barcelona entre lágrimas, rodeado de sus compañeros que se detuvieron a aplaudirle en varias ocasiones. El barcelonismo llora la marcha de su mejor jugador, que no pudo quedarse tras finalizar su contrato.