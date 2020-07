Hoy, 7 de julio, se cumplen diez años de la victoria de la selección española en la semifinal del Mundial de Sudáfrica ante el combinado de Alemania. Un día histórico (otro más) que fue resuelto por la cabeza de Carles Puyol en un saque de esquina.

España venció a la todopoderosa Alemania por un gol a cero, seguramente desplegando su mejor fútbol en todo el torneo. Pero el gol, curiosamente, llegó de saque de esquina, ante uno de los equipos con más altura del campeonato.

"Pónmela ahí y yo remato", ha contado en varias ocasiones Xavi Hernández que le dijo el central del FC Barcelona. Y allí la puso. Y Puyol, llevándose por delantero a Piqué, cabeceó a la red.

El exfutbolista ha recordado aquel gol y ha contado una anécdota hasta ahora desconocida. El día antes de la semifinal tenía molestas en el glúteo y le llegó a decir al fisioterapeuta de la selección, Raúl, que no podría jugar. Pero sí lo hizo. Y gracias a él.

"Mucha gente me recuerda por esta acción, ese gol. Yo, cuando veo esta imagen recuerdo el día anterior al partido cuando tratándome con Raúl (fisio de la selección) le dije que no podía jugar, que me molestaba el glúteo y no podía correr, y él me contestó: 'tranquilo, confía en mí que te lo recupero".

"Raúl Martínez, el mismo que unos años antes me recuperó en 6 horas de tratamiento y pude jugar la Supercopa de España, cuando muchos decían que me había borrado del partido de Islandia... Hoy y siempre quiero dar las gracias a los que están en la sombra, a Raúl y a tantos otros profesionales, tan importantes y vitales para lograr objetivos deportivos. ¡Gracias!", finaliza el excentral.