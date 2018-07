Capello advierte al Nápoles: "En Madrid un partido nunca termina hasta el final"

El exentrenador italiano del Real Madrid Fabio Capello ha avisado al Nápoles, rival del club blanco en la Liga de Campeones, de que en el estadio Santiago Bernabéu "un partido nunca termina hasta el final", por lo que no será posible bajar la concentración.

"Quiero decir algo y quiero decirlo de forma particular a (el técnico, Maurizio) Sarri. Tened cuidado, porque en Madrid un partido nunca termina hasta el final", aseguró Capello.

El técnico transalpino, que entrenó al Real Madrid en dos ocasiones (1996-97 y 2006-07) en las que ganó sendos títulos ligueros, destacó que los blancos no permiten bajones de concentración a sus rivales. "En el momento en el que piensas que has ganado el partido o que has conseguido un resultado positivo y te relajas, ellos te castigan", afirmó.

Capello, que suele comentar los duelos más destacados de la Liga española, cerró su intervención deseando suerte al club napolitano. "In bocca al lupo, Napoli!" (¡Suerte Nápoles!), dijo.

El Nápoles se entrenará esta tarde en el centro deportivo de Castel Volturno y viajará a Madrid, donde se enfrentará con el Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.