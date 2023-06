Eduardo Camavinga y Kylian Mbappé están concentrados con la selección francesa y todos los focos están pendientes del futbolista del Paris Saint-Germain, cuyo futuro está en el aire después de las últimas informaciones que han aparecido en Francia. Él se ha pronunciado en redes para asegurar que seguirá en París en 2024.

Esto ha dicho Camavinga en la concentración: "Ha hablado como habéis constatado. No tengo nada que decir. Estaría muy feliz si viene al Real Madrid. Es un gran jugador".

"Todo el mundo querría a Mbappé en su equipo. Tomó una decisión y hay que respetarla. No le he visto desde ayer por la noche. Ha estado como siempre, no le he notado que haya adoptado una actitud diferente. Está normal", dijo el mediocentro.

No ha querido desvelar qué ha hablado con su compañero: "¿Si me he burlado de su futuro? Las conversaciones con Mbappé quedan entre nosotros".

Karim Benzema ha dejado el '9' huérfano en el Real Madrid. Y Camavinga no ha querido dejar ningún nombre como posible sustituto. "No formo parte del staff técnico del Real Madrid, pero confío en que tomen las mejores decisiones. No estamos jugando al FIFA y confío en ellos para todo eso", ha expresado el galo para cerrar.