Brutal agresión de un jugador brasileño a un recogepelotas

Se disputaba el Comercial-Operario del campeonato Sul-Mato-Grossense y los locales marcaron el 1-0. Uno de los recogepelotas celebró el gol y Jefferson Reis, uno de los jugadores del Operario, agredió de manera salvaje al joven en el césped.

Confira o momento da agressão do meia Jefferson Reis, do Operário, sobre o gandula no clássico #Comerário189 pic.twitter.com/2zdFG8zXD5