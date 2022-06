"Si no tienes perro para ir a cazar y tienes un gato, vas con él". Esas fueron las palabras de José Mourinho, haciendo referencia directamente a Karim Benzema, cuando era entrenador del Real Madrid en el año 2009. A toro pasado y con el delantero francés a punto de ganar el Balón de Oro, lo cierto es que el técnico portugués se llevaría las manos a la cabeza.

Benzema siempre ha querido evitar hablar de este asunto, pero esta vez se ha mojado al respecto. "Tuve un problemita con José Mourinho. Nos vimos en el hotel, tuvimos una conversación, fue el día antes de un partido contra el Mallorca. No debería jugar el encuentro...", confesó en una entrevista concedida a 'Onze Mondial'.

Pero fue en ese preciso instante cuando el '9' pasó de ser gato a perro, dando un giro de 180 grados a su situación. "Y cuando discutíamos, yo le decía: 'Mañana me pones de inicio, yo marco y te hago ganar el partido'. Al día siguiente marqué y ganamos 1-0", destacó Karim orgulloso.

También se ha definido como futbolista. Poca preparación y mucha improvisación por bandera: "Soy un jugador instintivo. Lo que pasa por mi cabeza, lo hago en el campo. Cuando estoy en el campo, sé a quién me enfrento. Sé si va a entrar duro o si me dará tiempo a controlar el balón. Tengo en cuenta todos esos parámetros. Sé lo que tengo que hacer y hago lo que tengo que hacer, no intento entrar en la mente del defensor".

"Cuando juego contra un defensa nunca me digo: 'Juego contra este, tengo que hacer esto o aquello'. Antes del partido veo contra quien me voy a emparejar, averiguo su estilo, pero dentro del campo puedo cambiar las cosas en cualquier momento, depende de mis sentimientos y del juego, que es el futbol", añadió.

Su comienzo en el Real Madrid no fue sencillo, pero Karim supo sobreponerse: "Mi primera temporada, los primeros seis meses, fueron muy difíciles, estaba solo, no hablaba el idioma... Entonces todo fue complicado. Además, había llegado a un mundo nuevo, con otro equipo, otro fútbol. Por suerte no me rendí".

Además, a pesar de contar con una exitosa carrera deportiva, habiendo conquistado numerosos títulos, la ambición de Benzema a sus 34 años de edad es infinita: "Todavía tengo muchas cosas en la cabeza. Quiero acumular títulos, ganar una o varias Champions más y con mi selección obviamente quiero ganar la Copa del Mundo, sería la apoteosis para mí. Sería un sueño hecho realidad, algo extraordinario, y haremos todo lo posible para lograrlo".

Por último, el delantero francés no se quiso olvidar de mencionar a uno de sus ídolos de la infancia y ejemplo a seguir, como es Ronaldo Nazário. "Cuando observaba lo que hacía, trataba de concentrarme en sus movimientos: los regates, los remates, los pases, su manejo del balón, diseccioné todo sobre él. Luego lograr lo mismo es imposible", concluyó.