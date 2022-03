Una de las grandes pasiones de Karim Benzema siempre han sido los coches y la velocidad. Esta vez nos ha dejado unas imágenes espectaculares, 'volando' a 270 kilómetros por hora en el Circuito del Jarama a los mandos de un McLaren 765LT Spider.

El futbolista del Real Madrid fue el protagonista del programa 'Turbo' de la televisión francesa en su 35 aniversario. Como invitado especial, no dudó a la hora de probar el monoplaza y ponerle a una muy alta velocidad. Eso sí, bajo estrictas medidas de seguridad y con la supervisión de dos especialistas del mundo del motor.

Fueron sus compatriotas Dominique Chapate y Safet Rastoder, los presentadores del mencionado programa, quienes acompañaron a Benzema, que pudo disfrutar de su pasión automovilística durante varias vueltas al recorrido sin ningún tipo de miedo a cometer alguna infracción de tráfico o sufrir algún accidente.

El coche deportivo de lujo tiene una potencia de 765 CV y un par máximo de 800 Nm que pasa de 0 a 100 en 2,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 330 kilómetros por hora. Lo cierto es que la grabación se produjo hace un mes pero se emite el próximo domingo día 27 de marzo a las 11:20 horas de la mañana en el canal francés 'M6'.

El delantero sorprendió a Rastoder, que ocupó el asiento del copiloto y aseguró que "Benzema en el 765 LT va rápido, muy rápido... a 270 km/h". "Francamente, tiene esa cosa que tienen todos los deportistas de alto nivel. Esa capacidad de acoplarse inmediatamente a la máquina", añadió.

"Basta ver su cara cuando decide desplegar los 765 CV del McLaren. Una cara de pícaro que se transforma en una fracción de segundo. Un cambio en la mirada que nos hace percibir la misma concentración que cuando está a punto de marcar un gol", destacó el presentador francés.

El '9' del Real Madrid también se quedó alucinado con el poderío del monoplaza: "Tiene una aceleración de locos". A lo que Rastoder respondió: "Es un animal salvaje". Por su parte, Chapatte se mostró muy orgulloso de la visita del futbolista: "Karim nació en 1987, que coincide con el año de nacimiento de M6 y 'Turbo', es un apasionado de los coches exclusivos y es una de las estrellas del fútbol mundial... Había muchos motivos para ofrecerle ser nuestro invitado especial en el programa del aniversario".

Una invitación que el delantero no dudó en aceptar: "Karim dijo que sí de inmediato, lo cual me encantó tanto como me preocupó porque mi conocimiento del fútbol es nulo. Pero por suerte descubrí a un campeón con una accesibilidad, disponibilidad y naturalidad increíbles. ¡Sin mencionar su buen manejo del volante!", destacó el presentador.

Además, durante la emisión del programa se podrá ver la colección de coches de lujo de Benzema, compuesta por varios Ferrari, al menos dos Bugatti, un McLaren, un Lamborghini y varios modelos de Audi, Mercedes y Rolls-Royce. Y hay que sumar el Porsche Taycan Cross Turismo Turbo que llevaron para el rodaje.