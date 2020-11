El exdelantero Nicklas Bendtner siempre se ha caracterizado por dar más que hablar fuera del campo que dentro. Ahora, ha vuelto hacerlo al contar una anécdota sobre cómo fue su primer día en la Juventus.

Y es que algo que está mal visto entre los jugadores de fútbol es fumar, al menos desde fuera, según asegura Bendtner para la 'BBC 5', y es que el de Copenague ha confesado que "en cada club" que ha jugado "los jugadores han fumado".

Bendtner llegó a la Juventus en la temporada de 2012/2013 cedido por el Arsenal y, por lo visto, en su primer día ya descubrió que muchos de ellos fumaban: "No podía encontrar a los compañeros y estaban todos en el baño hablando disfrutando del café y la compañía y fumando. Fue algo increíble y me hizo sentir que lo iba a disfrutar porque me subí al tren bastante rápido".

Sin embargo, hay dos jugadores que sí le sorprendió que fumaran, como son Pirlo y Buffon. "¿Qué le vas a decir a esos tipos? Si miras a sus carreras y lo profesionales que son, fue algo que me abrió los ojos, realmente, respecto a ellos dos. Porque el profesionalismo que muestran sobre el terreno de juego y la camaradería estaban a otro nivel, por lo que nadie podría nunca imaginárselo", ha confesado el exjugador.

Además, ha recordado la polémica que se creó alrededor de Mario Balotelli cuando llegó a Inglaterra porque era un jugador que fumaba. "Es gracioso porque recuerdan cuando Mario Balotelli llegó a Inglaterra y todo el mundo comentaba que fumaba en los servicios. Se convirtió en una historia tremenda en los periódicos: un jugador fumando", ha explicado mientras recordaba: "En cada club que he jugado, los jugadores han fumado. Era algo más que habitual en Italia, y mucho más que puntual en Inglaterra".

La selección no era una excepción

Bendtner siempre ha sido un futbolista que ha creado mucha controversia, y eso habiendo estado en grandes clubes como el Arsenal y la Juventus, con quien se llevó el 'Scudetto' y la Supercoppa Italiana, además de haber sido hasta 80 veces internacional con su país.

En la selección es donde más polémica generó cuando en su biografía confesó cómo eran las fiestas durante los 12 años en los que fue convocado. "Las habitaciones estaban en una punta del hotel y hacíamos que unas chicas trajeran provisiones y reserven cuartos en la otra. Cuando el seleccionador Morten Olsen se iba a dormir, nos movíamos con sigilo e íbamos allá. Es una tradición que ha existido durante mucho tiempo", confesaba el danés.

De hecho, no le hizo falta esperar a llevar algún tiempo en la selección para protagonizar una borrachera: "Estaba tan fuera de mí que me cagué en los pantalones y vomité por todos lados. No recuerdo nada del primer entrenamiento, pero estaba inconsciente y me llevaron a casa en una carretilla".