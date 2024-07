Jude Bellingham tiró de 'ADN Real Madrid' en el 95' del Inglattera - Eslovaquia del pasado domingo para mandar los octavos de final a la prórroga con un golazo de chilena.

Después, tras un minuto de juego de los 30 añadidos, Harry Kane consumó la remontada y el billete a cuartos.

Centrado en la próxima ronda, Bellingham ha hablado para los medios de la selección inglesa sobre el que hasta ahora posiblemente es el mejor gol de la Eurocopa.

Y es que antes de impactar con el esférico, viéndose tendido en el aire, se recordó a sí mismo a Cristiano Ronaldo.

"Estando en el aire, pensaba: 'Dios, estoy a dos metros del suelo y es como si fuera Cristiano'", ha señalado le británico.

Eso sí, a pesar de ser ya "uno de los momentos más memorables" de su carrera, reconoce que no fue tan estética como la del portugués a la Juventus.

"Pero vi que tenía un brazo en el suelo y no fue lo más acrobático, pero creo que estuvo bien", ha añadido el centrocampista del Real Madrid.

Jude Bellingham : “When I was in the air I was like MY GOD I’m lightning 6ft off the ground and it’s like Ronaldo, But it was watched it back and I’ve still got one arm on the floor, so it wasn’t the most acrobatic but I think it was a nice contact. One of the most important… pic.twitter.com/pDTM85Y1pc