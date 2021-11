El Bayern de Múnich ha decidido recortar el sueldo de Joshua Kimmich durante los días en los que ha tenido que estar en cuarentena por estar en contacto con un contagiado por no estar vacunado contra el coronavirus, según informa Bild.

Esta medida también afecta a los otros cuatro jugadores no vacunados que tienen en su plantilla y que también han tenido que someterse a una cuarentena. Un quinto jugador no vacunado no tuvo que someterse a una cuarentena y por lo tanto no sufrirá el recorte.

"Todavía tengo preocupaciones con la vacuna. Soy consciente de mi responsabilidad, cumplo las medidas sanitarias y nos hacemos test cada dos o tres días", afirmaba Kimmich, que pierde casi 400.000 euros a la semana por no vacunarse.

El Gobierno de Merkel quiere que la vacuna sea necesaria para acudir al puesto de trabajo y los jefes regionales se plantean obligar a los futbolistas a inmunizarse.