Bartomeu cree que Messi seguirá jugando incluso después de acabar el contrato con el Barcelona

"TODO EL MUNDO ESPERA QUE LLEGUEMOS A LA FINAL DE LA CHAMPIONS"

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, afirma que no cree que Messi deje el fútbol tras finalizar su contrato con el club. También asegura que ya están trabajando para preparar un futuro en el que no contarán con él: "Detrás de Messi, no hay nadie, ni en el Barça ni en otra parte. Nadie podrá sustituirlo".