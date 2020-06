Nuevo lío entre Mario Balotelli y el Brescia, su actual club que ha pedido la rescisión de su contrato de manera unilateral por continuos actos de indisciplina, según han informado diferentes medios italianos.

El delantero italiano acudió en la mañana de este martes a las instalaciones del equipo para poder ejercitarse, pero un empleado no le permitió acceder a las mismas y tuvo que volver a montarse en su coche para regresar a su domicilio.

"Luego diréis que no quiero entrenar", aseguró Balotelli, en tono irónico, a los periodistas que presenciaron la surrealista escena. El delantero trató de acceder a las instalaciones, pero recibió la negativa del citado empleado.

El club asegura que esta decisión está relacionada con la gastroenteritis que sufrió el jugador la semana pasada, y de la que todavía no ha recibido el alta. 'La Gazzetta dello Sport' aseguró que no existía tal indisposición y que su ausencia no estaba justificada.

El futbolista, que recibió el 'Golden Boy' en el año 2010, ha militado en varios equipos punteros europeos, pero en ninguno ha encontrado su sitio. Del Inter de Milán de José Mourinho al Liverpool, pasando por el Manchester City y por el Milan.

En el Brescia, equipo de la parte baja de la Serie A, Balotelli había encontrado una relativa calma, con cinco goles en 19 partidos este curso y contando con bastantes minutos. Sin embargo, sus actos de indisciplina han provocado que el club haya tomado esta decisión.