El tweet del Real Madrid ha desencadenado el debate. Después de que el conjunto blanco publicase en su cuenta de Twitter un mensaje de felicitación a la selección francesa por la conquista de la Nations League, señalando que Karim Benzema era el "Balón de Oro", todo el mundo se hace la misma pregunta: ¿Quién lo merece?

Messi, Lewandowski, Benzema, Haaland... son muchos los candidatos, pero durante 'El Chiringuito', Javi Balboa sorprendió a todos con su afirmación: "Benzema tiene que estar entre los candidatos a ganar el Balón de Oro, pero yo se lo daría a Messi".

A su vez, el colaborador incidió en que no se trata del estado de forma actual, sino el de toda la temporada: "No es solo lo individual, sino también lo colectivo, donde gana Messi. Si te quedas con el último mes, escoges a Benzema, pero no es el último mes, es el último año".

"En el duelo que han tenido cara a cara, Messi ha estado por delante de Benzema", zanjó.