¿Será esta la temporada en la que Ansu Fati explote de manera definitiva? Tras un calvario de lesiones, el delantero quiere consagrarse en la delantera del Barça. De momento sigue trabajando para llegar a su mejor nivel y convencer a Xavi Hernández de que debe ser titular en cada partido.

El atacante se ve preparado para "volver a ser el de antes": "Estoy trabajando para conseguirlo y no tengo ninguna duda de que con trabajo y sacrificio lo conseguiré y volveré a ser el de antes".

En declaraciones a 'TV3' reconoce que aunque no está a tope, sigue trabajando para volver a su mejor versión: "Es verdad que ahora mismo aún no estoy al cien por cien, pero me falta cada día menos".

"Es normal que cuando vuelves de una lesión, hagas todo jugando con mucha cautela. Pero te diría que son los primeros minutos, luego ya te olvidas. Ahora mismo ya estoy jugando sin miedo", afirma el español.

Con respecto a la llegada de Robert Lewandowski y Raphinha, competencia para él en el ataque, no está preocupado por perder el puesto: "Será muy bueno para el equipo y para los jugadores. No se relajará nadie. Ahora si no trabajas bien, no jugarás, porque hay un jugador de tu mismo nivel que está apretando. Nos mantendrá a todos en tensión".

Por último, preguntado por la situación de Leo Messi, estaría encantado de que regrasar al Barça: "Así podría tener la despedida como se merece, por la puerta grande, como lo ha de hacer el número uno en la historia".

El argentino termina contrato el próximo verano y su futuro es una incógnita. El Barça sigue atento a la situación. Joan Laporta, presidente culé, ha incidido en que estaría encantado de volver a ver a Messi con la elástica azulgrana.