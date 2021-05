A falta de un partido para que acabe la temporada para el Real Madrid, Eden Hazard no ha estado a la altura de las expectativas. Las lesiones y la falta de ritmo han mermado al extremo blanco, que admite que, no solo en el Madrid, sino que a lo largo de su trayectoria deportiva, ha habido grandes encuentros donde no ha mostrado su mejor nivel.

"En el Lille, en el Chelsea, en la selección o en el Real Madrid, hay grandes partidos en los que no respondí, no lo oculto. Está claro que hoy en día, a menudo son los grandes jugadores los que marcan la diferencia en los partidos grandes. Y esto se da cada vez más", afirma el belga en una entrevista a la página oficial del Lille.

Hazard, convocado por la selección de Bélgica para disputar la Eurocopa, ha analizado el cambio que ha tomado el fútbol en la última década. Un cambio que se debe, según Eden, al mejor planteamiento defensivo de los rivales.

"El fútbol no es igual que hace diez años. Hoy los partidos son más cerrados. Para ganar un gran encuentro hay que estar colectivamente en campo de ataque moviendo el balón o contar con un individualidad capaz de desatascar la situación con un regate o un golpeo", señala.

De su primer equipo fue preguntado y de su primer equipo tuvo buenas palabras el futbolista belga. El Lille fue el club que dio la oportunidad a un joven y deslumbrante chico de 18 debutar en el fútbol profesional. Con el conjunto francés Eden ganó una Ligue 1 y una Copa de Francia, antes de dar el salto al Chelsea. Hazard saltó a la fama en el cuadro londinense, pero no olvida su etapa de aprendizaje en club que le dio las alas para volar.

"Cuando me fui a los 21 todavía tenía cosas por descubrir, pero futbolísticamente en el Lille fue donde aprendí todo. Allí comencé a entrenar con profesionales para descubrir el entorno del fútbol y los estadios. En el Lille también tuve mis primeros sueldos y donde viví en mi primer apartamento. Aprendí sobre la vida y casi todo se lo debo al Lille", finaliza Eden.