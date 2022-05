No habrá pasillo del Atlético al campeón de LaLiga. Los rojiblancos, desde la pasada semana, ya dejaron caer que no iban a rendir homenaje al Real Madrid en el Metropolitano, y ya un comunicado confirmó que no iba a haber nada en los prolegómenos del encuentro.

Simeone se refirió a ello en la previa, felicitó al campeón pero hizo mención a la afición del Atleti para no hacer pasillo a los de Ancelotti.