Es la imagen deportiva más repetida del fin de semana. Felipe, central del Atlético de Madrid, tocó la pelota con la mano y el colegiado, Hernández Hernández, determinó que no era penalti a pesar de ser llamado por el VAR para revisar la jugada en el monitor.

Las protestas de los madridistas fueron continuas. Sobre todo de Casemiro, al que llegaba ese balón si Felipe no la hubiera tocado. "Si no le da en la mano me llega a mí y es gol", dijo a la conclusión del encuentro.

Emilio Butragueño, por su parte, aseguró que no habían tenido suerte "otra vez" con este colegiado, aunque no extendió más las críticas. Al contrario que Zinedine Zidane, que no quiso hacer ningún comentario al respecto en la sala de prensa.

24 horas después del encuentro, que finalizó en tablas con dos golazos de Luis Suárez y de Karim Benzema, el Atlético de Madrid ha publicado un mensaje en sus redes sociales que ha sido muy comentado.

"Critican hasta los aciertos... Algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor", ha escrito el club este lunes. Un mensaje muy bien acogido por los aficionados rojiblancos.

Entre ellos el exfutbolista Paulo Futre, que tiraba de humor: "Me está encantando ser el community manager del club por un día". Publicación que acompañó de un guiño. La mano de Felipe y el posible o no penalti sigue dando que hablar.