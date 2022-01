En la temporada más anodina que se le recuerda en la última década, Neymar ha sacado de la mano de 'Netflix' su docuserie 'El caos perfecto'. En ella, el extremo brasileño del París Saint-Germain relata cómo se ha desarrollado su carrera, contando con testimonios de su círculo más cercano.

Uno de los más llamativos es el de su padre. Con 14 años, 'Ney' viajó hasta España para hacer las pruebas en la cantera del Real Madrid y visitar el Santiago Bernabéu.

"Mi primera vez en Europa. No entendía nada, la comida era diferente. No estaba acostumbrado a añadir aguacate a mi comida. ¡Había aguacate por todas partes! Para mi, el aguacate es fruta", relata el futbolista.

A pesar de que deslumbrase en las pruebas, Neymar finalmente no firmó y volvió a Brasil, donde se había seguido muy de cerca su aventura en la capital española.

Por ello, su padre no dudó en sacar rentabilidad a la visita: "Vi una oportunidad que podía beneficiar a mi familia. Y a mi hijo. Fue el primer millón que ganó mi familia. Neymar tenía 14 años".

Una vez explotó con Santos, su progenitor supo cómo publicitarle ya que "ponías la tele y salía Neymar": "Todo el mundo hablaba del mohicano. Su marca explotó en ese momento y aprovechamos la oportunidad. Neymar ganaba 500.000 $ jugando en 2010 y ganamos 11 millones de dólares. Ganamos 20 veces más que con el fútbol".

"Mi padre se cabreó por llevar el pelo a lo mohicano. Ahora se cabrea si no lo llevo. ¿Qué hago?", explica el jugador del PSG.

Sobre su salto a la fama, Neymar reconoce que no fue fácil: "Todo fue muy rápido. Empecé joven, llegue a la selección joven, me hice famoso, rico joven. Si la vida fuera con más calma yo pensaría con más calma. Pero es difícil. Soy explosivo".

Paralelamente, el ex del Barça explica que, dos años después de abandonar la Ciudad Condal, decidió que quería regresar: "Cuando tomé la decisión de dejar el PSG, no fue por una afición o un club. Fue porque vi que me sentía mejor en otro sitio".

"Nunca tuve nada en contra de los aficionados del PSG o del club en sí mismo. Nunca estuve ahí. Al contrario, estoy muy agradecido. Estamos en el mismo lado y defendemos la misma camiseta. Estoy aquí para ayudar", zanja.