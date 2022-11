Aurelien Tchouameni se decidió por el Real Madrid a pesar de que tenía una importante propuesta del Paris Saint-Germain. A diferencia de su compatriota Kylian Mbappé, el centrocampista tomó la determinación de jugar en el Santiago Bernabéu vestido de blanco. Todo ello a pesar de las presiones.

En una entrevista a 'L'Equipe' cuenta cómo Mbappé intentó convencerle: "Fue una conversación muy interesante con Kylian. Quería saber qué estaba planeando hacer yo. También le pregunté qué pensaba hacer él. En junio decidió que se iba a quedar y él me estaba tomando el pelo con Kimpembe: '¡Vamos, tienes que venir tú también!' Pero mi elección ya estaba hecha desde hace mucho tiempo. Nos reímos".

Tenía claro que quería ir al Madrid: "n mi cabeza, estoy hecho para esto. Este es mi destino. Eso significa que he trabajado duro, que me he asegurado de llegar hasta aquí. Ahora que estoy aquí, ¿qué hago? Tengo que ganarme el puesto de titular, tengo que rendir bien, tengo que ganar títulos...".

A sus 22 años tiene la responsabilidad de suplir a Casemiro, ahora en el Manchester United. De momento se ha ganado la titularidad de manera indiscutible en el centro del campo.

Sus inicios

Tchouameni cuenta cómo a los 11 años ya sentía la presión de ser futbolista: "A los 11-12 años, cuando empecé en Burdeos, jugaba los partidos sin comer. De lo contrario, sabía que iba a vomitar porque estaba bajo una gran presión".

"Cuando empecé, conseguía hacer cosas buenas, pero me faltaba constancia y regularidad. Mi agente me dijo: 'Hay que ser bueno en todas partes pero, después de un tiempo, tienes que sobresalir en un área'", indica.

Su gran físico es una de sus mayores virtudes: "Yo era alto, pero aún no lo suficientemente fuerte. En los duelos era un poco complicado. Trabajé en el gimnasio para soportar los golpes. Con el vídeo también nos dimos cuenta de que algunas de mis cualidades, como la recuperación de balón, se podían desarrollar mucho más".