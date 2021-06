La situación de Kylian Mbappé en el París Saint-Germain es irreversible. El joven delantero galo tiene claro que quiere firmar por el Real Madrid y ha rechazado todas las ofertas de renovación planteadas por el cuadro francés en los últimos meses.

Sin embargo, desde París se resignan a dejar marchar a la estrella del equipo y del país, pero el fantasma de que se vaya libre el próximo verano planea en el Parque de los Príncipes.

Este martes, el periodista Daniel Riolo aseguró en 'RMC Sport' una realidad que viene comentando Josep Pedrerol en 'El Chiringuito' desde meses atrás: Mbappé está decidido a abandonar el PSG.

"Sé que Mbappé ha pedido salir, pero es complicado porque primero hay que encontrar un club que tenga el dinero para pagarle, pero la novedad es que de verdad no quiere quedarse. Si no se va este verano, será libre la próxima temporada. Y por eso Doha no quiere escucharle hablar", señaló Riolo.

"Si Mbappé manifiesta esas ganas de irse, quiere decir que tiene que buscar un club y que después el PSG tiene que moverse para encontrarle un sustituto. Pero sí, la noticia es que Mbappé no quiere quedarse en el PSG", añadió.

Pedrerol, por su parte, confirmó la información... y aportó la "clave" que puede desatascar la operación: "Mbappé le ha dicho al Real Madrid hace mucho tiempo que quiere fichar por el equipo español. La clave es cuándo va a decir el PSG que acepta negociar, cuándo va a decir Al-Khelaïfi: 'hablemos'".

Cristiano Ronaldo, ¿la llave del fichaje de Mbappé?

Está claro que el París Saint-Germain no va a dejar escapar a su estrella si no tiene un reemplazo de lujo de cara a su afición y, como no, al marketing.

Con Leo Messi a punto de estampar su rúbrica en un nuevo contrato con el FC Barcelona, desde Italia apuntan a que Cristiano Ronaldo podría ser el fichaje en el que está pensando la cúpula parisina para suplir a Mbappé.

"Lo que venga, va a ser para mejor", dijo el propio Cristiano hace unos días en rueda de prensa. Pues bien, este miércoles el 'Corriere dello Sport' publica que Jorge Mendes, agente del portugués, se reunirá en los próximos días con la Juventus para analizar la situación del luso y su futuro en la entidad bianconera.

Con 36 goles en 44 partidos, pero con la pesada losa del esperpento realizado en Seria A y Champions, Cristiano Ronaldo puede estar planteándose continuar o no en la Juventus. Con un año de contrato por delante y un alto salario, su periplo en Turín podría estar cerca de su final... o no. Desde luego, mientras esté la Eurocopa en juego, las negociaciones se mantendrán en barbecho.